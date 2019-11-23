Duas semanas antes de morrer, Gugu foi alvo de fake news na internet

Gugu Liberato foi alvo de fake news duas semanas antes de morrer Crédito: Reprodução/ Twitter Gugu Liberato

Duas semanas antes de morrer, o apresentador Gugu Liberato se viu em meio a um boato que dizia que ele tinha morrido após um infarto.

O próprio apresentador usou as suas redes sociais na ocasião para desmentir. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta ? Estou muito bem, obrigado" (sic), publicou Gugu em seu Twitter no dia 4 de novembro.

Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta ? Estou muito bem, obrigado.? — Gugu Liberato (@guguliberato) November 4, 2019

Infelizmente, desta vez, não é mentira. A morte do apresentador foi confirmada pela família na noite desta sexta-feira (22). Ele estava internado em estado grave depois de sofrer uma queda de uma altura de cerca de quatro metros.

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