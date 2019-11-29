Corpo de Gugu é enterrado no mesmo dia do sepultamento do pai há 10 anos

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @paullorossi

foi enterrado no início da tarde desta sexta-feira (29) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, na zona oeste de O corpo de Gugu Liberato foi enterrado no início da tarde desta sexta-feira (29) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo . O enterro do apresentador aconteceu no mesmo dia em que seu pai foi enterrado, dez anos atrás.

A cerimônia foi aberta ao público e reuniu centenas de fãs, que cantaram, aplaudiram e fizeram um coro em declarações ao apresentador. A mãe, Maria do Céu, 90, e os irmãos, Aparecida e Amandio, estavam bastante emocionados, assim como a mulher, Rose Miriam, e os três filhos de Gugu.

O caixão de Gugu chegou ao cemitério por volta das 11h15, após um cortejo em um carro dos Bombeiros a partir da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O filho mais velho dele, João Augusto Liberato, 18, acompanhou o corpo na viatura, enquanto o restante da família foi de van.

O velório do apresentador foi encerrado às 10h, após 22 horas de homenagens e despedidas. Milhares de fãs passaram pelo local -o número exato não foi divulgado- e chegaram a esperar mais de três horas para ver o apresentador. Também se despediram do apresentador nomes importantes da TV brasileira.

Passaram pela Alesp os apresentadores Geraldo Luís, Ratinho e Marcos Mion; membros das bandas Polegar e Dominó, criadas por Gugu nos anos 1990; e Cintia e Silvia Abravanel, filhas de Silvio Santos. O dono do SBT não compareceu, mas mandou uma coroa de rosas.

Entre os fãs que compareceram ao local, houve pessoas que viajaram mais de 1.600 km para ver o apresentador, como o vendedor Antonio da Paz, 64, que veio de Ubatã, no sul da Bahia, e foi o segundo da fila, chegando ainda na madrugada de quinta (28) à Alesp. O primeiro da fila foi o gari Saulo Duarte Soares, 33, de Juquiá, no Vale do Ribeira.

Na quinta, alguns fãs chegaram a entrar na fila mais de uma vez para se despedirem do apresentador, apesar de uma volta chegar a levar mais de três horas. As filas, que persistiram durante toda a madrugada, diminuíram apenas na manhã desta sexta, quando os fãs passaram a levar 20 minutos para ver Gugu.

MORTE TRÁGICA

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite do último dia 22, após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos , em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto (sic). É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: "O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos", disse a mensagem.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou luto de três dias em razão da morte do apresentador, que ele classificou como "um de seus principais comunicadores": "O Brasil perde um talento", afirmou em nota. Já a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização do velório.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, 15.

TRAJETÓRIA

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas ?desmentida pela própria facção.

Ele contou ao jornal Folha de S.Paulo na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.

Gugu também foi o responsável por alavancar a carreira de algumas boy bands famosas dos anos 1980 e 1990. Entre elas, o Dominó, que estourou em 1984 com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues, e o Polegar, que tinha entre os membros o cantor Rafael Ilha, que virou celebridade ainda criança.

REPERCUSSÃO

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram a morte de Gugu. "Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo", afirmou Luciano Huck

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: "Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil ".