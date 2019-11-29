Datena compara morte de Gugu à tragédia de Ayrton Senna

"(Gugu) se foi com quase o dobro da idade do Ayrton Senna", começou. Em seguida, continuou: "Gugu estava enfim desacelerando, ao contrário do Ayrton que morreu numa curva na Itália por causa de uma pecinha desse tamanho. Ao contrário da velocidade do Ayrton, o Gugu, num tempo mais longo, viveu tanto quanto o Ayrton Senna".