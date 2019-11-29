Datena compara morte de Gugu à tragédia de Ayrton Senna

O apresentador Datena começou o "Brasil Urgente", programa que comanda, homenageando o colega Gugu Liberato, que morreu na última sexta (22), após um acidente em sua mansão em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.
Na oportunidade, Datena comparou o ocorrido com Gugu com a morte do piloto Ayrton Senna, morto em 1994, que também comoveu o Brasil.
"(Gugu) se foi com quase o dobro da idade do Ayrton Senna", começou. Em seguida, continuou: "Gugu estava enfim desacelerando, ao contrário do Ayrton que morreu numa curva na Itália por causa de uma pecinha desse tamanho. Ao contrário da velocidade do Ayrton, o Gugu, num tempo mais longo, viveu tanto quanto o Ayrton Senna".