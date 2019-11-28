Frank Aguiar diz que usa ayahuasca para manter bom convívio no matrimônio

Frank Aguiar e a esposa Caroline Santos Crédito: Instagram/@edd_edfotos

Casado com Caroline Santos desde julho de 2018, Frank Aguiar afirmou que faz uso de ayahuasca para manter bom convívio no matrimônio.

"Ficamos muito bem, sintonizados, harmoniosos", disse o cantor a Daniela Albuquerque para o programa Sensacional, que será exibido na noite desta quinta-feira (28) na RedeTV!.

"Sou católico e minha esposa também. Relacionamento já não é fácil. Não é exatamente a religião que faz o bom entendimento do casal", disse Aguiar. A diferença de idade entre o cantor e a mulher é de 21 anos.

Antes da união com Santos, Frank Aguiar foi casado por 18 anos com Aline Rocha, com quem teve Valentina, 4. Ele ainda é pai de Breno, 14, de seu casamento com Renata Banhara; de Ítalo, de 19, com uma ex identificada apenas por Fernanda; de Luma, de 23, com Andréa César. Já Carol tem um filho, Paulo César.

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"Mas se tem uma coisa que une muito, que eu e minha esposa absorvemos, são as plantas de poder de expansão de consciência. Quando a gente absorve essas plantas, vem aquele poder divino, vem Deus na mente, na alma mesmo. E aí ficamos muito bem, sintonizados, harmoniosos", explica.

A ayahuasca é um tipo de chá feito com um cipó e as folhas de outra planta. Sua ingestão costuma produzir "mirações", um dos nomes atribuídos às visões que induz, além de náuseas e diarreia (a "peia", ou surra, de que falam alguns adeptos de seu uso ritual).