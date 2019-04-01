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Simone e Simaria relembram início de carreira com Frank Aguiar

Dupla sertaneja participou do Domingão do Faustão e afastou rumores de separação

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 20:29

Publicado em 

01 abr 2019 às 20:29
A dupla Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneesimaria
Simone e Simaria participaram do quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, no domingo, 31, e relembraram a primeira vez em que foram ao programa, há 20 anos, com Frank Aguiar.
As duas faziam o backing vocal do cantor e falaram sobre como era o início da carreira. "Não ganhávamos muito bem, mas foi uma época muito importante pelo aprendizado", disse Simone.
As irmãs ficaram ao lado de Frank Aguiar por cerca de cinco anos e saíram para tentar a carreira solo na década de 2000.
Durante o programa, a dupla sertaneja foi questionada sobre os rumores de separação, mas garantiram que se manterão juntas. "Somos muito diferentes uma da outra, mas a gente se completa", afirmou Simone.
"Tem gente que tenta jogar uma contra a outra, mas aqui é amor de irmã para toda a vida. A gente briga, discute, só não brigamos na porrada", brincou Simaria.

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