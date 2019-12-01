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SBT disponibiliza vídeo de Gugu na primeira versão do Viva a Noite

Morto na semana passada após um acidente doméstico, o apresentador foi homenageado pelo SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 13:12

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 13:12

Gugu Liberato no 'Viva a Noite' em 1983 Crédito: Reprodução de 'Viva a Noite' (1983)/SBT
Morto na semana passada após um acidente doméstico, Gugu Liberato vai deixar saudade em muita gente. Para homenagear o apresentador, o SBT disponibilizou, em seu canal no YouTube, uma edição do programa Viva a Noite de 1983.
Disponível de graça, o programa de auditório teve apresentação de Gugu e é recheado de quadros de dança, que vão do samba à valsa. Música ao vivo e gincanas também marcaram a atração, que ia ao ar às terças e, depois, aos sábados.
O Viva a Noite teve duas versões: a primeira foi ao ar entre 1982 e 1992 e a segunda, entre março e dezembro de 2007.
As temporadas originais lideraram a audiência nas noites de sábado por vários períodos e fizeram grande sucesso com quadros como Sonho Maluco, Rambo Brasileiro e O Baile dos Passarinhos.
A edição disponibilizada para os internautas foi gravada em 29 de janeiro de 1983 e mostra um Gugu descontraído, interagindo com o público a todo momento, utilizando um microfone preso no corpo, similar ao do ex-patrão Silvio Santos.

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