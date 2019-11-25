Gugu Liberato, entre os mais ricos do Brasil, deixa herança milionária

Crédito: Reprodução/Instagram @regiane_olivier

Um dos ícones da televisão brasileira, Gugu Liberato , 60, deixou uma fortuna milionária como herança, após a sua morte anunciada na última sexta (22). Em março deste ano, o apresentador ficou em 7º lugar no ranking das 10 pessoas famosas mais ricas do país, segundo a revista Forbes Brasil.

Além dos trabalhos na TV, aonde já passou pelas emissoras SBT e Record, Gugu se arriscou no ramo de empreendedorismo. Em 1997, o apresentador foi sócio de um canal de televisão no Mato Grosso, a TV Pantanal, detendo 19% das ações da Pantanal Som e Imagem.

Gugu também fechou um acordo de cessão dos estúdios da produtora GGP para a produção paulista da programação da Rede JB, antiga CNT. Ele detém apenas 25% de participação na unidade da Rede Graal, localizada em Barueri, São Paulo.

Mansão do Gugu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Realtor.com

Entretanto, o seu sucesso na TV fez com que ele conseguisse atingir o público infantil. O CD "Gugu Para Crianças", de 2002, foi premiado como disco de ouro e vendou mais de 100 mil cópias no Brasil. A música "Pintinho Amarelinho" virou sua marca registrada.

MORTE

Mansão do Gugu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Realtor.com

O apresentador foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ele deixou sua mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.

O sepultamento será no Cemitério Gethsêmani Morumbi, no jazigo da família, ao lado do pai, Augusto Claudino Liberato. Porém, ainda não há informações sobre dia e horário da liberação do corpo na funerária, translado para o Brasil, velório e sepultamento.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

A família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador. Antes do procedimento cirúrgico a família pediu que fosse lido um texto escrito em primeira pessoa em memória de Liberato. Leia abaixo a íntegra da carta.

"Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu".