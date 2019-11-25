Foto: ator da Globo, Rainer Cadete surge nu e exibe bumbum na web

Rainer Cadete decidiu tirar o domingo (24) para movimentar a web. O ator da Globo quis comemorar a marca de um milhão de seguidores na web de uma forma inusitada: decidiu tirar a roupa e compartilhar uma foto em que está completamente pelado.
No clique, o bonitão aparece de costas, com o bumbum à mostra.
"Somos um milhão. Quanto amor, respeito, inspiração e carinho recebo de cada um de vocês, que me acompanham nessa imensidão social. Que sejamos cada vez mais próximos e bondosos uns com os outros e que possamos seguir assim, felizes e livres. Obrigado a todos", legendou o post do clique quente.
Os fãs logo ficaram chocados com a foto, mas só souberam rasgar elogios e brincar com o artista: "Que abundância!". Outro fã comentou: "Imagina o que vai vir nos dois milhões de seguidores". Outra internauta observou: "Bumbum lindo.