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Dandara e Kaysar lideram 'Dança dos Famosos' após Sonza ser eliminada

Luísa Sonza foi eliminada da 'Dança dos Famosos', na Globo, neste domingo (24) e Dandara e Kaysar acabaram assumindo a liderança da competição do Faustão; veja ranking
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 09:21

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 09:21

Dança dos Famosos: Kaysar Dadour e Mayara Araújo Crédito: Globo/Fábio Rocha
Em mais um etapa da semifinal da "Dança dos Famosos" (Globo), ocorrida neste domingo (24), Luísa Sonza, Jonathan Azevedo, Dandara Mariana, Júnior Cigano, Regiane Alves e  Kaysar Dadour lutaram pela permanência na atração dançando foxtrote.
Fez parte do júri artístico, além dos cantores Ronnie Von e Di Ferrero, a atriz Viviane Araújo, que venceu a edição de 2015 do quadro do "Domingão do Faustão". Carol Soares e Inês Bogéa compuseram o júri técnico.
Dança dos Famosos: Luisa Sonza e Léo Santos Crédito: Globo/Fábio Rocha
A nota baixa dada pelo público (9,1) foi fator chave para eliminar Luísa Sonza, que acumulou 68,4 pontos no total, ficando na última colocação.

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Na primeira colocação, estão empatados Dandara Mariana e Kaysar, com 69,5 pontos cada, que receberam exatamente as mesmas notas dos júri técnico e artístico ?quatro 10 e um 9,9.
Azevedo (69,1), Alves (68,6) e Cigano (68,5) ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.
A grande final da "Dança dos Famosos" está marcada para o dia 22 de dezembro, e as três equipes finalistas dançarão dois ritmos diferentes no último programa desta edição do quadro.

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