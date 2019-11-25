Dandara e Kaysar lideram 'Dança dos Famosos' após Sonza ser eliminada

Dança dos Famosos: Kaysar Dadour e Mayara Araújo Crédito: Globo/Fábio Rocha

Fez parte do júri artístico, além dos cantores Ronnie Von e Di Ferrero, a atriz Viviane Araújo, que venceu a edição de 2015 do quadro do "Domingão do Faustão". Carol Soares e Inês Bogéa compuseram o júri técnico.

Dança dos Famosos: Luisa Sonza e Léo Santos Crédito: Globo/Fábio Rocha

A nota baixa dada pelo público (9,1) foi fator chave para eliminar Luísa Sonza, que acumulou 68,4 pontos no total, ficando na última colocação.

Na primeira colocação, estão empatados Dandara Mariana e Kaysar, com 69,5 pontos cada, que receberam exatamente as mesmas notas dos júri técnico e artístico ?quatro 10 e um 9,9.

Azevedo (69,1), Alves (68,6) e Cigano (68,5) ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.