Fotos: filho gato do técnico do Flamengo choca fãs após Libertadores

O Flamengo foi o grande campeão da Libertadores da América na noite deste sábado (23), mas quem roubou os holofotes da vitória foi Mauro Jesus, filho caçula do técnico do clube, Jorge Jesus. O jovem português chocou a web e está tirando o fôlego de seus seguidores no Instagram, que se dividem em elogios ao pai e à beleza do rapaz.
"Olha só essa beldade que nosso Mister JJ fez", comentou uma torcedora. "Oi gato! Quando você vai no Rio?", escreveu outra.
Mauro Jesus mora em Portugal, mas esteve no Brasil para acompanhar o pai durante os momentos finais do campeonato. Na capital carioca, o jovem exibiu a beleza e o novo corte de cabelo, que antes era na altura dos ombros.
"Seja muito bem-vindo ao Brasil (em especial ao RJ)", saudou uma seguidora. "Não é só o Jorge Jesus que faz sucesso no Brasil. Tal pai tal filho, cada um na sua arte", escreveu outra. Mauro também foi muito bem recebido pelos flamenguistas: "Sou brasileiro, rubro-negro e a nação flamenguista ama o Mister (seu pai). Que vocês se sintam em casa. Boa noite amigo!!", disse um torcedor.