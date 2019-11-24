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Homenagem

Faustão sobre Gugu: 'Fomos adversários, jamais fomos inimigos'

Com a imagem de Gugu exibida no telão ao fundo do cenário, Faustão declarou que Gugu era 'uma das figuras mais importantes da história da televisão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 20:44

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 20:44

Faustão homenageou Gugu no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo
O apresentador Fausto Silva fez uma homenagem neste domingo (24) em seu programa, o Domingão do Faustão, na TV Globo, ao ex-concorrente Gugu Liberato, que morreu na sexta-feira (22) após um acidente doméstico.
Faustão, pela Globo, e Gugu, na época no SBT à frente do Domingo Legal, travaram uma briga pela liderança da audiência aos domingos por anos entre o final do século passado e o início dos anos 2000.
"Nós, durante alguns anos, disputamos audiência, ele até foi líder de audiência alguns anos, mas nunca tivemos nenhum problema. Ao contrário, nós fomos adversários, jamais, jamais fomos inimigos", disse Faustão no programa.

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Logo no início do Domingão, Faustão disse: "Antes de a gente começar o programa de hoje, eu tenho que registrar, para a dor de tantos, as perdas desse ano... agora a morte de Gugu Liberato, da maneira absurda e precoce como aconteceu"
Com a imagem de Gugu exibida no telão ao fundo do cenário, Faustão declarou que ele era "uma das figuras mais importantes da história da televisão". Em seguida, conversou com alguns convidados do quadro Dança dos Famosos: Di Ferrero, Ronnie Von e Viviane Araújo. Os três jurados da atração relembraram situações que viveram com Gugu.
"Embora não tivéssemos amizade, a gente sempre teve uma relação muito cordial, muito respeitosa... lembro uma vez que nos encontramos no aeroporto e fomos jantar em Hong-Kong"
Faustão - Apresentador
Um dos poucos momentos em que os dois apresentadores foram vistos juntos foi em 2003. Em uma cena história na TV brasileira, um crossover entre o programa Domingo Legal e o Domingão do Faustão colocou os dois juntos e ao vivo nas duas emissoras para uma campanha publicitária. Relembre:

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