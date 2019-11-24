Márcia Sensitiva diz que já sabia da morte de Gugu: 'Desencarne'

Crédito: Reprodução/Instagram @marciasensitiva

A morte repentina de Gugu Liberato aos 60 anos nesta sexta-feira (22) pegou o Brasil de surpresa, mas a astróloga Márcia Sensitiva disse que já havia previsto o acontecimento. O apresentador caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão e morreu em Orlando, nos Estados Unidos.

"Durante o ano no Tricotando eu disse que três apresentadores poderiam desencarnar: o Boechat , depois dele foi o Paulo Henrique [Amorim] e depois o Gugu", disse a esotérica, que revelou estar muito triste. Além disso, a astróloga garantiu que a morte do apresentador estava em sua numerologia.

"Na quinta-feira (21) de manhã, me perguntaram a numerologia do Gugu para passar no programa. Eu fiz e quando terminei de fazer pensei: 'meu Deus'. Estava tudo para desencarne, gravíssima situação. Quando eu fui para o programa, não podia falar isso, mas já sabia que tinha pouca chance de vida."

Márcia também explicou que Gugu era um "adulto índigo", ou seja, evoluído espiritualmente. "O Gugu não é normal, ele é angelicado. Agradava homens, adultos, jovens, velhos, o cara não tinha tempo ruim, só trazia alegria. E onde quer que ele esteja, continuará angelicando", disse. "Ele já foi recolhido pelo seu lado materno e está em paz."

A astróloga finalizou o assunto com uma dica para superar esse momento de luto. "O que indico é todos rezarmos o Salmo 90 diariamente em voz alta para ajudar a amenizar o luto e enviar toda a positividade que pudermos para a família e amigos", afirmou em seu Instagram.

Gugu Liberato morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade. Os órgãos do apresentador serão doados.

"Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente", diz a nota emitida pela assessoria de Gugu. Essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas.