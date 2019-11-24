'Toda vez que canto o Brasil ganha', diz Anitta após Flamengo vencer

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Gostaria de registrar que.... TODA VEZ que eu canto na cerimônia o Brasil ganhaaaaaa. HAHAHAHAHA Fod$-^@& to ME ACHANDO a própria pé de coelho dessa P0&#*@* hahahahahhahaha .... ameiiiiiiii participar da cerimônia de abertura da final da libertadores. Flamenguista ou não, a taça é uma conquista dos nossos atletas e time BRASILEIROS ?