'Toda vez que canto o Brasil ganha', diz Anitta após Flamengo vencer

O Flamengo foi o vencedor da final da Libertadores em jogão que aconteceu na tarde deste sábado (23). Os famosos vibraram e comemoraram o fim da cerimônia, mas uma das mensagens na web acabou chamando a atenção: a de Anitta.
A Poderosa foi ao seu perfil do Instagram dizer que sempre que ela canta o Brasil acaba ganhando. Ela se apresentou antes de o time rubro-negro entrar em campo.
Gostaria de registrar que toda vez que eu canto na cerimônia o Brasil ganha (risos). (xingamento), estou me achando a própria pé de coelho dessa (xingamento) (risos). Amei participar da cerimônia de abertura da final da Libertadores. Flamenguista ou não, a taça é uma conquista dos nossos atletas e times brasileiros", escreveu, no post do Instagram.