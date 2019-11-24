Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Modéstia à parte...

'Toda vez que canto o Brasil ganha', diz Anitta após Flamengo vencer

Cantora Anitta se sentiu um pouco responsável pela vitória do Flamengo na final da Libertadores e foi à web para se pronunciar sobre o assunto depois de ter feito show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 09:40

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 09:40

A cantora Anitta na apresentação que fez na final da Libertadores Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Flamengo foi o vencedor da final da Libertadores em jogão que aconteceu na tarde deste sábado (23). Os famosos vibraram e comemoraram o fim da cerimônia, mas uma das mensagens na web acabou chamando a atenção: a de Anitta
A Poderosa foi ao seu perfil do Instagram dizer que sempre que ela canta o Brasil acaba ganhando. Ela se apresentou antes de o time rubro-negro entrar em campo. 

Veja Também

Filho de Gugu desabafa após morte trágica: "Família unida"

Celso Portiolli faz vídeo emocionado ao falar da morte de Gugu

Gugu será velado na Assembleia de SP a partir da próxima quarta (27)

Gostaria de registrar que toda vez que eu canto na cerimônia o Brasil ganha (risos). (xingamento),  estou me achando a própria pé de coelho dessa (xingamento) (risos). Amei participar da cerimônia de abertura da final da Libertadores. Flamenguista ou não, a taça é uma conquista dos nossos atletas e times brasileiros", escreveu, no post do Instagram. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados