Celso Portiolli faz vídeo emocionado ao falar da morte de Gugu

Extremamente abalado, Celson Portiolli postou um vídeo em uma rede social comentado a morte do apresentador Gugu Liberato. Os dois trabalharam juntos no Sistema Brasileiro de Televisão ( SBT). Aos prantos, Portiolli falou da enorme tristeza que está sentindo por conta da perda do amigo. O apresentador estava na casa da irmã quando soube da notícia.
No post da sua rede social Celso escreveu uma mensagem de conforto a família do artista. Meus profundos sentimentos aos familiares do Gugu. Cuida meu Pai, conforta Deus, pega no colo essa família que tanto sofre agora com essa perda. Que dor estou sentindo no meu peito.
Gugu Liberato morreu na noite de sexta-feira (23) em decorrência de uma acidente doméstico, em Orlando, na Flórida. O corpo do apresentador está previsto para ser velado na próxima quarta-feira (27) na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. O velório será aberto ao público.