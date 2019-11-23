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Celso Portiolli faz vídeo emocionado ao falar da morte de Gugu

Os apresentadores trabalharam durante muitos anos juntos no Sistema Brasileiro de Televisão ( SBT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 16:58

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 16:58

Antes da notícia da morte do apresentador Gugu Liberato, Celso Portiolli fez um post em sua rede social onde aparece com a esposa e o apresentador Crédito: Instagram
Extremamente abalado,  Celson Portiolli postou um vídeo em uma rede social comentado a morte do apresentador Gugu Liberato. Os dois trabalharam juntos no Sistema Brasileiro de Televisão ( SBT).  Aos prantos, Portiolli falou da enorme tristeza que está sentindo por conta da perda do amigo. O apresentador estava na casa da irmã quando soube da notícia.
No post da sua rede social Celso escreveu uma mensagem de conforto a família do artista. Meus profundos sentimentos aos familiares do Gugu. Cuida meu Pai, conforta Deus, pega no colo essa família que tanto sofre agora com essa perda. Que dor estou sentindo no meu peito.
Gugu Liberato morreu na noite de sexta-feira (23) em decorrência de uma acidente doméstico, em Orlando, na Flórida. O corpo do apresentador está previsto para ser velado na próxima quarta-feira (27) na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. O velório será aberto ao público. 

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