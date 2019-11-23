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Luto

De Ana Maria Braga a Ana Hickmann, famosos se despedem de Gugu Liberato

Apresentador morreu após sofrer uma queda em sua casa em Orlando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 09:22

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 09:22

Xuxa Meneghel e Gugu Crédito: Instagram/@xuxamenegheloficial
Ana Maria Braga, Ana Hickman, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram nesta sexta-feira (22) a morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando (EUA).  
"Muito triste, muito triste... eu lamento muito sua partida. Meus sentimentos e minha solidariedade à família. Descanse em paz", escreveu Ana Maria Braga.
Ana Hickmann disse que conhecia Gugu há 15 anos e não conseguia entender como uma pessoa tão querida e amada poderia partir tão cedo. "Ele sempre foi um ser humano incrível, doce, educado e amável. Um grande comunicador - uma referência para mim. Juro que não sei o que dizer, o que escrever. Que Deus conforte a esposa, os filhos, a mãe, os familiares, amigos. Gugu você será eterno."

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A apresentadora Fátima Bernardes afirmou que, embora não tenha conhecido o apresentador pessoalmente, estava muito comovida com a tragédia. "Gostaria de deixar aqui os meus sentimentos pra família, amigos e milhões de telespectadores e admiradores. Que Deus conforte a todos."
Luan Santana afirmou que está em choque. "Neste momento de dor para a família e amigos mais próximos mando minhas orações e melhores pensamentos para todos! Obrigado por ter me recebido tão bem em seu programa."
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Quantos anos de amizade. Quantos momentos difíceis você segurou minhas mãos e disse estou com você . Quantas alegrias também dividimos. Quantas vezes abriu as portas do seu programa quando muitas estavam fechadas para que eu pudesse esclarecer ou divulgar meu trabalho. Você se tornou padrinho do meu primogênito e eu amiga da Rose e tia dos seus filhos . Uma amizade que vou levar pra sempre. Queria que todos tivessem conhecido o Augusto que conheci. Te levarei pra sempre em meu coração. E prometo que estarei sempre ao lado das meninas do joão e da Rose. Meus sentimentos família linda,Dona maria Deus conforte seu coração . Amo vocês . Gugu te amo ?? um dia vamos nos encontrar . Descanse em paz.

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Presente. Sempre presente. . (Passa pro lado. Fotos de grandes momentos. Pra entender o que é esse Gugu que parece comigo, vá até o final do texto!????) . Primeiro presente como o maluco q divertia meus sábados à noite e depois os domingos da família no almoço. . Segundo como o primeiro profissional de tv aberta q me reconheceu, logo no meu primeiro ano na Mtv, me convidando para fazer parte do TIME DOS HOMEEEIIINS no Domingo Legal. Numa época em que vjs da Mtv não configuravam em programas de tv populares. . Lembro que esse dia, ele veio me pagar o cachê por participar do programa, uma regra admirável do SBT para todos convidados, e eu recusei. Disse que não poderia receber dinheiro por estar recebendo uma aula como a que ele estava me dando e pedi para trocar o cachê por me deixar assisti-lo comandar o programa até o final, ali dos bastidores. E foi ali que vi, pela primeira vez, um homem comandando uma nave inteira como a que eu viria a comandar, chamada Legendarios. Assumidamente inspirada na obra do @guguliberato - sempre disse isso com muito orgulho! O Legendarios foi o Viva a Noite da geração 2010?? . Terceiro, a ansiedade em encontrar com o Gugu nos bastidores da Record quando fui contratado. Eu adorava brincar dizendo que o Gugu existe de verdade! Que ele não é um chip implantado no subconsciente do Brasil!? . Quarto, não apenas nos tornarmos colegas, amigos (Gugu sempre me chamava pra pedir dicas relacionadas ao fitness!??), mas dividimos nosso palco, equipe e camarim em Itapecerica. E como ficou evidente na Fazenda ontem, vc sempre estará lá meu amigo! Com muita honra para todos nós. . Que Jesus Cristo te receba trazendo compreensão, entendimento e paz. Queridos João, Marina, Sofia, Rose e Dona Maria do Céu, todo meu coração para vcs. Podem sentir orgulho eterno do grande homem que é o Gugu, pois presente ele sempre será. . FOTO: Durante anos no Legendarios dávamos plotters do Gugu para os convidados! ? Nós falávamos que o Gugu é o melhor presente pra receber pq todo mundo ama o Gugu e adoraria ter ele em casa! ? Criamos centenas de Gugus diferentes e esse da foto foi quando fizeram o Guguzola/Mionzeira, a mistura entre eu e ele! ?????

Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion) em

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