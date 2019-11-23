Record diz que Gugu deixou últimas edições do Canta Comigo gravadas

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @andregtm

Essa era a segunda temporada de Gugu a frente do Canta Comigo, uma versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group. A ideia da atração é testar se o candidato, ao se apresentar, é capaz de levantar cem jurados de uma só vez para cantar junto.

Na quarta (20), a Record exibiu a primeira etapa da semifinal do programa com oito participantes. A outra fase da semifinal estava programada para ser transmitida no dia 27, e a grande final, em 4 de dezembro. O programa estava marcando média de sete pontos de audiência

Em entrevista em setembro para falar sobre a estreia do programa, Gugu disse que o Canta Comigo era o seu "xodó". "Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. O Canta Comigo foi uma grata surpresa, um presente da Record para mim. Logo que vi o formato, fiquei apaixonado", disse ele na ocasião.

Além da atração musical, ele apresentava também o reality Power Couple, que já tinha mais uma temporada confirmada para 2020.

Na Record desde 2009, Gugu tinha renovado em janeiro o seu contrato com a emissora por mais três anos. Em recente entrevista, ele tinha falado que estava em um momento de desaceleração de sua carreira para ficar mais com a família e os filhos, João Augusto, 17, e as gêmeas Sofia e Marina,15