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Após morte

Record diz que Gugu deixou últimas edições do Canta Comigo gravadas

Apresentador tinha 60 anos e bateu a cabeça após queda em sua casa nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 09:06

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 09:06

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @andregtm
A Record informou que Gugu Liberato, 60, deixou as duas últimas edições do reality Canta Comigo já gravadas. A emissora ainda não divulgou se os programas que, inicialmente seriam exibidos nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro, vão ao ar. A morte do apresentador foi confirmada nesta sexta-feira (22) após ele sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando (EUA)
Essa era a segunda temporada de Gugu a frente do Canta Comigo, uma versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group. A ideia da atração é testar se o candidato, ao se apresentar, é capaz de levantar cem jurados de uma só vez para cantar junto.  
Na quarta (20), a Record exibiu a primeira etapa da semifinal do programa com oito participantes. A outra fase da semifinal estava programada para ser transmitida no dia 27, e a grande final, em 4 de dezembro. O programa estava marcando média de sete pontos de audiência

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Em entrevista em setembro para falar sobre a estreia do programa, Gugu disse que o Canta Comigo era o seu "xodó". "Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. O Canta Comigo foi uma grata surpresa, um presente da Record para mim. Logo que vi o formato, fiquei apaixonado", disse ele na ocasião.
Além da atração musical, ele apresentava também o reality Power Couple, que já tinha mais uma temporada confirmada para 2020.
Na Record desde 2009, Gugu tinha renovado em janeiro o seu contrato com a emissora por mais três anos. Em recente entrevista, ele tinha falado que estava em um momento de desaceleração de sua carreira para ficar mais com a família e os filhos, João Augusto, 17, e as gêmeas Sofia e Marina,15
"Desacelerei minha vida profissional, em função dos meus filhos e da minha família. Era uma loucura ter um programa semanal de quatro horas de duração, e ao vivo. Fiz isso porque eu quis. [...] A proposta da Record foi muito boa porque trabalho alguns meses e fico de folga nos demais nos Estados Unidos", disse na época.

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