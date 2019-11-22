Mãe e irmão de Gugu Liberato chegam aos prantos em hospital, diz TV

A mãe, Maria do Céu, de 90 anos, e o irmão, Amandio Liberato, de Gugu Liberato, de 60 anos, chegaram aos prantos no hospital em que está internado o apresentador em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo informações da Record TV, no local também estão os três filhos do apresentador além de sua esposa, Rose Miriam.
Ainda de acordo com a emissora, o hospital reservou uma sala exclusiva para parentes e amigos que foram ao local visitar Gugu, que teve a notícia da morte desmentida pela própria assessoria, que apenas confirma que o estado do jornalista é bastante grave.
Gugu está internado em uma UTI depois de cair do telhado de sua casa que acabou de comprar em Celebration, na Flórida, estado norte-americano. A queda foi de uma altura de cerca de quatro metros e, no acidente, o apresentador teria batido em uma quina de um móvel. A cabeça foi a parte mais atingida.