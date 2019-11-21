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A cada medicação

Filho de Leonardo, Zé Felipe gasta R$ 9 mil com doença incurável

O cantor Zé Felipe desembolsa R$ 9 mil a cada dois meses para manter seu tratamento contra espondilite anquisolante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 12:03

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 12:03

O cantor Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram @zefelipecantor
Há cerca de duas semanas, Zé Felipe surpreendeu muita gente ao revelar no palco do "Domingão do Faustão", da Globo, ser portador de uma doença crônica e incurável. Filho do sertanejo Leonardo, o também cantor sofre de espondilite anquisolante, uma inflamação que afeta os ossos da cabeça, tórax e coluna, além de articulações dos joelhos e dos quadris. 
Segundo consta, o tratamento nem é tão complexo, mas é extremamente caro. 

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A cada dois meses o jovem tem que desembolsar R$ 9 mil pelas injeções que precisa tomar para evitar a progressão da doença. O tratamento total dura, no mínimo, dois anos, segundo informações do jornal Extra. 

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