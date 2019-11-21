Filho de Leonardo, Zé Felipe gasta R$ 9 mil com doença incurável

Há cerca de duas semanas, Zé Felipe surpreendeu muita gente ao revelar no palco do "Domingão do Faustão", da Globo, ser portador de uma doença crônica e incurável. Filho do sertanejo Leonardo, o também cantor sofre de espondilite anquisolante, uma inflamação que afeta os ossos da cabeça, tórax e coluna, além de articulações dos joelhos e dos quadris.
Segundo consta, o tratamento nem é tão complexo, mas é extremamente caro.
A cada dois meses o jovem tem que desembolsar R$ 9 mil pelas injeções que precisa tomar para evitar a progressão da doença. O tratamento total dura, no mínimo, dois anos, segundo informações do jornal Extra.