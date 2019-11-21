Myrian Rios revela superstição de Roberto Carlos: 'Respeitei'

Myrian Rios foi a convidada do Luciana By Night da última terça (19) e no programa decidiu falar sobre superstições de Roberto Carlos da época em que eles eram casados. Uma das peculiaridades do cantor capixaba era não gostar da cor marrom.
"Não usava nada marrom enquanto estava casada e nunca perguntei. Não sei se foi algum trauma lá de trás, não quis saber, mas respeitei. Só usava azul marinho, preto e cinza e fui feliz assim mesmo", disse ela à apresentadora Luciana Gimenez.
A bonita falou ainda que assim que se separou decidiu ir às compras para suprir os anos em que se sentiu privada de não usar acessórios da cor: "Logo depois que separei comprei um sapato e uma bolsa marrom".