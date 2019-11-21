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Segredos revelados!

Myrian Rios revela superstição de Roberto Carlos: 'Respeitei'

Myrian Rios lembrou de quando era casada com o cantor capixaba Roberto Carlos em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez e entregou segredos do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 11:26

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 11:26

Myrian Rios e a apresentadora Luciana Gimenez: noite de Luciana By Night Crédito: Divulgação/Reprodução/Rede TV
Myrian Rios foi a convidada do Luciana By Night da última terça (19) e no programa decidiu falar sobre superstições de Roberto Carlos da época em que eles eram casados. Uma das peculiaridades do cantor capixaba era não gostar da cor marrom. 
> Ex-mulher de Roberto Carlos diz que não beija na boca há 17 anos
  Crédito: Caio Girardi
"Não usava nada marrom enquanto estava casada e nunca perguntei. Não sei se foi algum trauma lá de trás, não quis saber, mas respeitei. Só usava azul marinho, preto e cinza e fui feliz assim mesmo", disse ela à apresentadora Luciana Gimenez

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A bonita falou ainda que assim que se separou decidiu ir às compras para suprir os anos em que se sentiu privada de não usar acessórios da cor: "Logo depois que separei comprei um sapato e uma bolsa marrom". 

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