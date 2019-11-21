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Adriane Galisteu coloca cobertura milionária à venda no Leblon

Imóvel que a apresentadora Adriane Galisteu colocou à venda no Leblon, no Rio, é avaliado em R$ 12 milhões, segundo informações do colunista Amaury Jr
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 11:51

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 11:51

A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial
Adriane Galisteu é vizinha de prédio de Jô Soares, em Higienópolis, São Paulo. Mas agora ela quer colocar um de seus outros imóveis à venda. Segundo informações do colunista Amaury Jr, trata-se de uma cobertura de quase 400 metros quadrados no Leblon, zona Sul do Rio. 
O imóvel é avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. 

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Segundo o colunista, a apresentadora decidiu que com o nascimento do filho, Vittório, hoje com 10 anos de idade, e com poucos trabalhos no Rio, não vale a pena manter um apartamento caro na cidade. 

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