Adriane Galisteu coloca cobertura milionária à venda no Leblon

Adriane Galisteu é vizinha de prédio de Jô Soares, em Higienópolis, São Paulo. Mas agora ela quer colocar um de seus outros imóveis à venda. Segundo informações do colunista Amaury Jr, trata-se de uma cobertura de quase 400 metros quadrados no Leblon, zona Sul do Rio.
O imóvel é avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões.
Segundo o colunista, a apresentadora decidiu que com o nascimento do filho, Vittório, hoje com 10 anos de idade, e com poucos trabalhos no Rio, não vale a pena manter um apartamento caro na cidade.