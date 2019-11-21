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Graciele Lacerda diz que parcelou apartamento com Zezé Di Camargo

Jornalista capixaba Graciele Lacerda comprou um imóvel com Zezé Di Camargo, mas fez questão de dizer que parcelou o valor que lhe compete da conta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 12:20

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 12:20

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Mais do que nunca podemos dizer que Graciele Lacerda é gente como a gente! A jornalista capixaba falou sobre dinheiro e disse que na compra do apartamento que fez com Zezé Di Camargo, recentemente, decidiu por parcelar a parte do imóvel que lhe cabia. Ela contou à revista Quem que abriu mão dos bens do cantor em contrato de união estável e que muitas vezes paga a conta dos jantares a dois que eles vão. 
"Eu e o Zezé temos um acordo. Às vezes, quando saímos para jantar, eu que pago a conta. Nas outras, ele. A gente está sempre dividindo alguma coisa ou outra", disse ela, completando: "Claro que a maioria e as contas mais caras ele que acaba assumindo por ganhar muito mais do que eu". 

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Ela detalhou a questão da compra de um apartamento: "Compramos um apartamento juntos. Fiz questão de pagar com ele. A minha parte foi financiada, já que eu não tenho o valor. Ele comprou o apartamento e a outra metade eu financiei".

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