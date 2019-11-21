Graciele Lacerda diz que parcelou apartamento com Zezé Di Camargo

Mais do que nunca podemos dizer que Graciele Lacerda é gente como a gente! A jornalista capixaba falou sobre dinheiro e disse que na compra do apartamento que fez com Zezé Di Camargo, recentemente, decidiu por parcelar a parte do imóvel que lhe cabia. Ela contou à revista Quem que abriu mão dos bens do cantor em contrato de união estável e que muitas vezes paga a conta dos jantares a dois que eles vão.
"Eu e o Zezé temos um acordo. Às vezes, quando saímos para jantar, eu que pago a conta. Nas outras, ele. A gente está sempre dividindo alguma coisa ou outra", disse ela, completando: "Claro que a maioria e as contas mais caras ele que acaba assumindo por ganhar muito mais do que eu".
Ela detalhou a questão da compra de um apartamento: "Compramos um apartamento juntos. Fiz questão de pagar com ele. A minha parte foi financiada, já que eu não tenho o valor. Ele comprou o apartamento e a outra metade eu financiei".