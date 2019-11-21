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Queda perigosa

Gugu Liberato é internado após acidente grave nos EUA

Apresentador Gugu Liberato sofreu queda de uma altura de cerca de quatro metros e está internado em estado grave, segundo informações do colunista Amaury Jr
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:53

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:53

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Record TV/Reprodução
Gugu Liberato está internado em estado grave depois de sofrer uma queda de uma altura de cerca de quatro metros na casa em que mora com os três filhos em Orlando, nos Estados Unidos. As informações são do colunista Amaury Jr. 
O apresentador havia acabado de voltar de uma temporada em Singapura nesta quarta (20) em sua casa norte-americana e estava com os filhos, João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, e a mãe, Maria, de 90 anos, quando bateu a cabeça na quina de um móvel após uma queda de aproximadamente quatro metros. 
O estado de saúde do jornalista é considerado grave e ele foi internado às pressas depois do acidente, segundo Amaury Jr. 

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Ao colunista, a assessora de imprensa de Gugu, Esther Rocha, destacou que ele "encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico". 
Atualmente, Gugu é contratado da Record para apresentar o "Canta Comigo", reality musical da emissora. O programa está gravado, de acordo com Amaury Jr, mas a final está marcada para o dia 4 de dezembro ao vivo. 

COMUNICADO OFICIAL

Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. 

 Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. 

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio. 

 Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.

Esther Rocha - Assessoria de Comunicação Gugu Liberato

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