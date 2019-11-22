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Silvio Santos procurou Gugu Liberato após tragédia, diz colunista

O dono do SBT queria notícias de seu ex-funcionário depois de saber que Gugu Liberato estava internado em estado grave, segundo informações do colunista Amaury Jr
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 14:50

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 14:50

Os apresentadores Gugu Liberato e Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram @faclubesbtista
Gugu Liberato, de 60 anos, fez carreira e fama no SBT, emissora em que trabalhou por mais de duas décadas. Assim que soube da tragédia envolvendo seu ex-funcionário - atualmente contratado da Record -, Silvio Santos fez questão de pedir à sua secretária que ligasse para um ex-produtor do apresentador. A informação é do colunista Amaury Jr
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O dono do SBT teria ficado preocupado com a situação de Gugu e queria ter notícias, mas as ligações que sua equipe faziam para fontes ligadas ao comandante do reality "Canta Comigo" não atendiam.
De acordo com Amaury Jr, foi só quando Silvio entrou no circuito que ele conseguiu novas informações. 

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