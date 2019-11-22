Viúva de Boechat desabafa sobre Natal: 'Pior ano das nossas vidas'

Veruska Seibel Boechat, de 46 anos, foi à web para desabafar sobre o primeiro fim de ano que vai passar ao lado das filhas sem o marido, Ricardo Boechat. Em um texto publicado em sua página do Facebook, a capixaba escreveu: "A sondar minhas filhas essa semana sobre se valia a pena deixar a casa bonita mesmo no pior ano das nossas vidas, percebi que elas esperavam por isso".
Nesse trecho do texto, Veruska se referia ao dilema que enfrentou recentemente sobre enfeitar - ou não - sua casa para o Natal. "Motivada eu estava zero para montar árvore e decoração de Natal", começou a explicar.
Em seguida, falou que ao se encontrar com uma amiga à que se referiu como "anjo" por ter sido presente após a perda que Veruska enfrentou, decidiu que o simples fato de enfeitar sua casa seria mais uma "missão no caderninho da vida".