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Sem motivo para celebrar

Viúva de Boechat desabafa sobre Natal: 'Pior ano das nossas vidas'

Jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat foi à web para desabafar sobre o primeiro Natal que vai passar sem o marido, Ricardo Boechat, e enfrentou mais um dilema sobre as festividades de fim de ano ao pensar se deveria ou não enfeitar e decorar sua casa ao lado das filhas para as festas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:29

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:29

A jornalista Veruska Seibel Boechat Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska
Veruska Seibel Boechat, de 46 anos, foi à web para desabafar sobre o primeiro fim de ano que vai passar ao lado das filhas sem o marido, Ricardo Boechat. Em um texto publicado em sua página do Facebook, a capixaba escreveu: "A sondar minhas filhas essa semana sobre se valia a pena deixar a casa bonita mesmo no pior ano das nossas vidas, percebi que elas esperavam por isso". 
Nesse trecho do texto, Veruska se referia ao dilema que enfrentou recentemente sobre enfeitar - ou não - sua casa para o Natal. "Motivada eu estava zero para montar árvore e decoração de Natal", começou a explicar. 
>  Fotos: viúva de Boechat recebe prêmio: "Só fiz chorar"

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Em seguida, falou que ao se encontrar com uma amiga à que se referiu como "anjo" por ter sido presente após a perda que Veruska enfrentou, decidiu que o simples fato de enfeitar sua casa seria mais uma "missão no caderninho da vida". 

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