Walcyr Carrasco fala de novela sobre capixaba: 'Temos que ser poodles'

O apresentador Walcyr Carrasco Crédito: Globo/Reinaldo Marques

Durante o bate-papo, Walcyr ainda disse que não lê qualquer crítica sobre seu folhetim, porque diz que os críticos de TV no Brasil são "amargurados" e que a maioria deles (dos críticos) não se satisfazem com novelas feitas para a grande massa.

"Tanto eu quanto a Amora (Mautner, diretora de 'A Dona do Pedaço') temos tendência a ser um pouco duros com as pessoas, e precisamos nos acostumar a não tratar os outros assim. Então, brincamos que não podemos mais ser pitbulls, temos que ser poodles na vida", disse o global ao colunista do Uol.