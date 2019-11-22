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"A Dona do Pedaço"

Walcyr Carrasco fala de novela sobre capixaba: 'Temos que ser poodles'

O autor de 'A Dona do Pedaço', da Globo', Walcyr Carrasco, decidiu falar com o colunista Leo Dias e abriu o jogo sobre avaliação que faz após o fim da novela global que narrou a história de uma capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 11:11

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 11:11

O apresentador Walcyr Carrasco Crédito: Globo/Reinaldo Marques
Walcyr Carrasco já está na reta final de sua "A Dona do Pedaço", novela das nove da Globo que acaba nesta sexta (22) e será substituída por "Amor de Mãe". Com exclusividade ao colunista Leo Dias, o autor falou sobre sua própria avaliação da novela que mostrou a história de Maria da Paz, uma capixaba empreendedora, mas tudo em poucas palavras por conta de sua agenda requisitada. 
Durante o bate-papo, Walcyr ainda disse que não lê qualquer crítica sobre seu folhetim, porque diz que os críticos de TV no Brasil são "amargurados" e que a maioria deles (dos críticos) não se satisfazem com novelas feitas para a grande massa. 

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"Tanto eu quanto a Amora (Mautner, diretora de 'A Dona do Pedaço') temos tendência a ser um pouco duros com as pessoas, e precisamos nos acostumar a não tratar os outros assim. Então, brincamos que não podemos mais ser pitbulls, temos que ser poodles na vida", disse o global ao colunista do Uol. 
O autor, agora, deve tirar uns dias de férias para se dedicar a um hobby, que é a pintura, segundo Leo Dias. Seu próximo trabalho será a sequência de "Verdades Secretas". 

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