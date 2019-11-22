Walcyr Carrasco fala de novela sobre capixaba: 'Temos que ser poodles'

Walcyr Carrasco já está na reta final de sua "A Dona do Pedaço", novela das nove da Globo que acaba nesta sexta (22) e será substituída por "Amor de Mãe". Com exclusividade ao colunista Leo Dias, o autor falou sobre sua própria avaliação da novela que mostrou a história de Maria da Paz, uma capixaba empreendedora, mas tudo em poucas palavras por conta de sua agenda requisitada.
Durante o bate-papo, Walcyr ainda disse que não lê qualquer crítica sobre seu folhetim, porque diz que os críticos de TV no Brasil são "amargurados" e que a maioria deles (dos críticos) não se satisfazem com novelas feitas para a grande massa.
"Tanto eu quanto a Amora (Mautner, diretora de 'A Dona do Pedaço') temos tendência a ser um pouco duros com as pessoas, e precisamos nos acostumar a não tratar os outros assim. Então, brincamos que não podemos mais ser pitbulls, temos que ser poodles na vida", disse o global ao colunista do Uol.
O autor, agora, deve tirar uns dias de férias para se dedicar a um hobby, que é a pintura, segundo Leo Dias. Seu próximo trabalho será a sequência de "Verdades Secretas".