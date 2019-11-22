Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombou na web!

Kim Kardashian e Madonna posam juntas e foto choca fãs

Rainha do Pop, Madonna, e a socialite Kim Kardashian ficaram um tempo juntas depois de um show de 'Madame X' nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 09:48

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 09:48

A cantora Madonna e a socialite Kim Kardashian: noite de show de "Madame X" em Los Angeles, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Kim Kardashian e Madonna surgiram juntinhas em uma foto que a própria Rainha do Pop postou na noite desta quinta (21). O registro foi feito logo depois que a loira terminou mais uma apresentação de sua turnê "Madame X", em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
Apesar de só Kim ter aparecido na foto, no evento também estavam outras famosas, como Kourtney Kardashian e Victoria Beckham

Veja Também

Saiba real estado de saúde de Gugu Liberato após tragédia em mansão

Mãe e irmão de Gugu Liberato chegam aos prantos em hospital, diz TV

Filho de Leonardo, Zé Felipe gasta R$ 9 mil com doença incurável

Na web, os fãs reagiram ao encontro das duas das formas mais diferentes possíveis. No Twitter, seguidores do mundo todo se manifestaram tanto com memes quanto com mensagens enaltecendo a aparência da dupla. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados