Kim Kardashian e Madonna posam juntas e foto choca fãs

Kim Kardashian e Madonna surgiram juntinhas em uma foto que a própria Rainha do Pop postou na noite desta quinta (21). O registro foi feito logo depois que a loira terminou mais uma apresentação de sua turnê "Madame X", em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Apesar de só Kim ter aparecido na foto, no evento também estavam outras famosas, como Kourtney Kardashian e Victoria Beckham.
Na web, os fãs reagiram ao encontro das duas das formas mais diferentes possíveis. No Twitter, seguidores do mundo todo se manifestaram tanto com memes quanto com mensagens enaltecendo a aparência da dupla.