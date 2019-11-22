Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boataria rolando solta

Saiba real estado de saúde de Gugu Liberato após tragédia em mansão

A assessoria de imprensa do apresentador Gugu Liberato, da Record, combateu uma onda de fake news que começou a atormentar o famoso nesta quinta (21), após queda de quatro metros em sua mansão, em Orlando; notícia de morte é negada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 09:29

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 09:29

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @betinho_freire81
Depois da notícia de que Gugu Liberato, de 60 anos, havia sofrido um grave acidente em sua casa em Orlando, na Flórida, estado norte-americano, a boataria envolvendo sua morte começou a circular na web. Na tarde desta quinta (21), até amigos famosos do apresentador da Record chegaram a fazer posts lamentando a partida do comandante do reality "Canta Comigo". No entanto, a assessoria de imprensa de Gugu decidiu abrir o jogo sobre a real situação do estado de saúde dele. 
"Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio", diz o comunicado, liberado para a imprensa no fim desta quinta (21). 
> Mãe e irmão de Gugu Liberato chegam aos prantos em hospital, diz TV
A notícia do acidente partiu do colunista Amaury Jr, nesta quinta (21), que apenas disse que Gugu teria se acidentado na última quarta (20) e sido internado às pressas em um hospital nos Estados Unidos - o Orlando Health.
Mais tarde, ainda nesta quinta (21), a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, detalhou que o apresentador estava enfeitando sua recém-comprada mansão em Celebration, na Flórida, para o Natal quando caiu do telhado de uma altura de aproximadamente quatro metros. 

Veja Também

Mãe e irmão de Gugu Liberato chegam aos prantos em hospital, diz TV

Gugu Liberato é internado após acidente grave nos EUA

Graciele Lacerda diz que parcelou apartamento com Zezé Di Camargo

Na queda, informações inciais dão conta de que Gugu teria batido em uma quina de um móvel. A parte mais atingida do apresentador foi a cabeça e, por esse motivo, as especulações de que ele teria tido morte cerebral começaram a circular.
Ainda assim, no caso de morte cerebral, o sistema de saúde norte-americano determina um protocolo de exames que são feitos e liberados, aos poucos, ao longo de 48h - trâmite parecido como o que é feito no Brasil. Vale ressaltar, novamente, que a assessoria de imprensa de Gugu reitera que o apresentador não morreu, apenas está internado na UTI em estado consideravelmente grave. 

RECORD: GUGU LIBERATO CAIU APÓS PISO CEDER, DIZ APRESENTADOR CÉSAR FILHO

Na manhã desta sexta (22), o programa "Hoje em Dia", da Record, esclareceu alguns outros pontos sobre a tragédia que sofreu Gugu em Orlando. Segundo o apresentador César Filho, o colega de trabalho estava consertando um ar-condicionado quando o piso de sua residência cedeu e o fez cair de cerca de quatro metros de altura
César Filho ainda destacou que Gugu foi levado para o Orlando Health, hospital norte-americano, onde ficará em observação pelas próximas 48h. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados