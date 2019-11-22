Saiba real estado de saúde de Gugu Liberato após tragédia em mansão

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @betinho_freire81

"Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio", diz o comunicado, liberado para a imprensa no fim desta quinta (21).

A notícia do acidente partiu do colunista Amaury Jr , nesta quinta (21), que apenas disse que Gugu teria se acidentado na última quarta (20) e sido internado às pressas em um hospital nos Estados Unidos - o Orlando Health.

Mais tarde, ainda nesta quinta (21), a colunista Fábia Oliveira , de O Dia, detalhou que o apresentador estava enfeitando sua recém-comprada mansão em Celebration, na Flórida, para o Natal quando caiu do telhado de uma altura de aproximadamente quatro metros.

Na queda, informações inciais dão conta de que Gugu teria batido em uma quina de um móvel. A parte mais atingida do apresentador foi a cabeça e, por esse motivo, as especulações de que ele teria tido morte cerebral começaram a circular.

Ainda assim, no caso de morte cerebral, o sistema de saúde norte-americano determina um protocolo de exames que são feitos e liberados, aos poucos, ao longo de 48h - trâmite parecido como o que é feito no Brasil. Vale ressaltar, novamente, que a assessoria de imprensa de Gugu reitera que o apresentador não morreu, apenas está internado na UTI em estado consideravelmente grave.

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