Saiba real estado de saúde de Gugu Liberato após tragédia em mansão

Depois da notícia de que Gugu Liberato, de 60 anos, havia sofrido um grave acidente em sua casa em Orlando, na Flórida, estado norte-americano, a boataria envolvendo sua morte começou a circular na web. Na tarde desta quinta (21), até amigos famosos do apresentador da Record chegaram a fazer posts lamentando a partida do comandante do reality "Canta Comigo". No entanto, a assessoria de imprensa de Gugu decidiu abrir o jogo sobre a real situação do estado de saúde dele.
"Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio", diz o comunicado, liberado para a imprensa no fim desta quinta (21).
A notícia do acidente partiu do colunista Amaury Jr, nesta quinta (21), que apenas disse que Gugu teria se acidentado na última quarta (20) e sido internado às pressas em um hospital nos Estados Unidos - o Orlando Health.
Mais tarde, ainda nesta quinta (21), a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, detalhou que o apresentador estava enfeitando sua recém-comprada mansão em Celebration, na Flórida, para o Natal quando caiu do telhado de uma altura de aproximadamente quatro metros.
Na queda, informações inciais dão conta de que Gugu teria batido em uma quina de um móvel. A parte mais atingida do apresentador foi a cabeça e, por esse motivo, as especulações de que ele teria tido morte cerebral começaram a circular.
Ainda assim, no caso de morte cerebral, o sistema de saúde norte-americano determina um protocolo de exames que são feitos e liberados, aos poucos, ao longo de 48h - trâmite parecido como o que é feito no Brasil. Vale ressaltar, novamente, que a assessoria de imprensa de Gugu reitera que o apresentador não morreu, apenas está internado na UTI em estado consideravelmente grave.
RECORD: GUGU LIBERATO CAIU APÓS PISO CEDER, DIZ APRESENTADOR CÉSAR FILHO
Na manhã desta sexta (22), o programa "Hoje em Dia", da Record, esclareceu alguns outros pontos sobre a tragédia que sofreu Gugu em Orlando. Segundo o apresentador César Filho, o colega de trabalho estava consertando um ar-condicionado quando o piso de sua residência cedeu e o fez cair de cerca de quatro metros de altura.
César Filho ainda destacou que Gugu foi levado para o Orlando Health, hospital norte-americano, onde ficará em observação pelas próximas 48h.