Recorde de emprego no Brasil. Recorde de jovens em funções que estão em extinção

João tem 19 anos, mora na periferia de São Paulo e conseguiu seu primeiro emprego formal como auxiliar logístico. Para as estatísticas, ele representa um recorde histórico. Para o futuro, pode estar entrando em uma função que deixará de existir em poucos anos.





O Brasil encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego desde 2012: 5,1%, segundo o IBGE, com 103 milhões de pessoas ocupadas e rendimento médio recorde. Mas, ao aprofundar os dados, surge uma realidade menos confortável.





Estudo do FGV IBRE mostra que metade dos jovens de 18 a 24 anos está concentrada em apenas 20 ocupações — como balconistas, caixas e operadores de telemarketing —, funções de baixa complexidade, alta rotatividade e baixos salários.





A renda média desse grupo é de R$ 1.815, cerca de 45% abaixo da média nacional. A taxa de desemprego entre jovens chegou a 14,9% no início de 2025, quase o dobro da média geral.