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Comunicado oficial

Gugu Liberato caiu após piso de mansão ceder, diz emissora

O apresentador Gugu Liberado, segundo programa da Record, estava consertando um ar-condicionado quando despencou de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:07

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:07

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Record TV/Reprodução
Durante o programa Hoje em Dia desta sexta (22), o apresentador César Filho deu alguns detalhes sobre o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua mansão na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. 
> Saiba real estado de saúde de Gugu Liberato após tragédia em mansão
Segundo César Filho, Gugu consertava um ar-condicionado quando o piso de sua residência cedeu e o fez despencar de uma altura de cerca de quatro metros. Na queda, ele bateu a cabeça e foi levado às pressas para o Orlando Health, hospital da Flórida, onde permanecerá em observação por 48h. 

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A família de Gugu está no local, incluindo a mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos. 

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