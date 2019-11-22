Gugu Liberato caiu após piso de mansão ceder, diz emissora

Durante o programa Hoje em Dia desta sexta (22), o apresentador César Filho deu alguns detalhes sobre o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua mansão na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.
Segundo César Filho, Gugu consertava um ar-condicionado quando o piso de sua residência cedeu e o fez despencar de uma altura de cerca de quatro metros. Na queda, ele bateu a cabeça e foi levado às pressas para o Orlando Health, hospital da Flórida, onde permanecerá em observação por 48h.
A família de Gugu está no local, incluindo a mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos.