Assaltante é preso após invadir casa e manter moradores reféns em Pinheiros

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (30), suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido na última segunda-feira (27), no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, três homens encapuzados invadiram uma residência e renderam os moradores com o uso de uma arma de fogo.
De acordo com as informações, os criminosos levaram diversos itens, entre eles uma caminhonete, joias, relógios, uma televisão, celulares e outros objetos da casa. Durante uma operação realizada no município de Boa Esperança, parte do material foi encontrada com um dos suspeitos, que acabou sendo preso.
Ainda segundo a polícia, os objetos recuperados foram devolvidos às vítimas. O homem foi preso e as investigações para encontrar os outros envolvidos continuam.