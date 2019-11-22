Aos 52 anos, Claudia Raia abre o jogo sobre plásticas e exibe corpão

A atriz Claudia Raia Crédito: Globo/Fábio Rocha

Claudia Raia foi a convidada especial do "Se Joga", na Globo , desta quinta-feira (21). Durante a atração comandada por Fernanda Gentil a atriz decidiu abrir o jogo sobre as plásticas que já fez e aproveitou a oportunidade, é claro, para exibir seu corpão na telinha.

Aos 52 anos, a artista admite que já apelou para procedimentos estéticos, mas que se sente muito bem atualmente.

"Já fiz algumas intervenções. Plástica no nariz, pequenas intervenções, poucas mesmo. Quero ajudar e não mudar. Vivo da minha imagem. Não quero ter cara de 20", disse. Em seguida, falou sobre a boa forma: "Depois dos 50, posso tudo. A roupa que eu quero, o cabelo que eu quero, sair com as pessoas que eu quiser, sem pré-julgamento. Não tenho mais idade para ser feliz? Essa mulher de 50 não é representada por ninguém".