Aos 52 anos, Claudia Raia abre o jogo sobre plásticas e exibe corpão

Claudia Raia foi a convidada especial do "Se Joga", na Globo, desta quinta-feira (21). Durante a atração comandada por Fernanda Gentil a atriz decidiu abrir o jogo sobre as plásticas que já fez e aproveitou a oportunidade, é claro, para exibir seu corpão na telinha.
Aos 52 anos, a artista admite que já apelou para procedimentos estéticos, mas que se sente muito bem atualmente.
"Já fiz algumas intervenções. Plástica no nariz, pequenas intervenções, poucas mesmo. Quero ajudar e não mudar. Vivo da minha imagem. Não quero ter cara de 20", disse. Em seguida, falou sobre a boa forma: "Depois dos 50, posso tudo. A roupa que eu quero, o cabelo que eu quero, sair com as pessoas que eu quiser, sem pré-julgamento. Não tenho mais idade para ser feliz? Essa mulher de 50 não é representada por ninguém".
Para completar, a bonita arrematou seu discurso garantindo que não tem medo de envelhecer. "Estou aprendendo a envelhecer, é um aprendizado. É assim a vida, vamos olhar as coisas boas que a maturidade traz. Medito há pouco tempo. Faço ioga há pouco tempo, mas mais que tudo é a minha alegria. Não consigo viver a vida menos feliz do que eu sou", concluiu.