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Conheça a mansão onde Gugu Liberato sofreu o acidente

Apresentador tinha 60 anos e bateu a cabeça após queda em sua casa nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 12:39

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 12:39

Mansão do Gugu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Realtor.com
A mansão onde o apresentador Gugu Liberato, 60, sofreu um acidente que levou a sua morte, estava localizada em um condomínio de luxo nos arredores de Orlando (EUA) e tinha sido comprada há cerca de quatro meses.
O imóvel tem mais de 629 metros quadrados e possui seis quartos e sete banheiros, segundo reportagem do UOL. 

Mansão do Gugu Liberato nos Estados Unidos

Também de acordo com o site, a mansão foi vendida por cerca de R$ 6,7 milhões. Além disso, a propriedade tem piscina de água salgada, spa, lareira e janelas com vista para um lago e uma fonte. 
Gugu Liberato teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

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Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.
"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil.

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