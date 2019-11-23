Conheça a mansão onde Gugu Liberato sofreu o acidente

Mansão do Gugu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Realtor.com

A mansão onde o apresentador Gugu Liberato, 60, sofreu um acidente que levou a sua morte, estava localizada em um condomínio de luxo nos arredores de Orlando (EUA) e tinha sido comprada há cerca de quatro meses.

O imóvel tem mais de 629 metros quadrados e possui seis quartos e sete banheiros, segundo reportagem do UOL.

Mansão do Gugu Liberato nos Estados Unidos

Também de acordo com o site, a mansão foi vendida por cerca de R$ 6,7 milhões. Além disso, a propriedade tem piscina de água salgada, spa, lareira e janelas com vista para um lago e uma fonte.

Gugu Liberato teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.