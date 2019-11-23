Bolsonaro, Doria e Rodrigo Maia lamentam morte de Gugu

Jair Bolsonaro homenageou o apresentador Gugu em evento militar Crédito: Reprodução/GloboNews

O presidente da República, Jair Bolsonaro, abriu seu discurso deste sábado (23) em uma cerimônia militar, no Rio de Janeiro, com uma homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu nesta sexta-feira (22) aos 60 anos. Gugu Liberato estava internado desde quarta-feira, 20, após sofrer um acidente em casa, em Orlando, nos Estados Unidos.

"Por décadas, deixou sua marca em todo o Brasil, sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs", disse Bolsonaro, que pediu à tropa o toque de silêncio em memória a Gugu Liberato. Bolsonaro participou da celebração do 74º aniversário de criação da Brigada de Infantaria Paraquedista e solenidade do Jubileu de Ouro e de Prata da Brigada de Infantaria Paraquedista, na zona oeste do Rio.

Por meio de suas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que perdeu um "querido amigo". "Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu", escreveu.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também lamentou a morte do apresentador. "Triste a notícia da morte tão precoce do apresentador Gugu Liberato, um profissional que desenvolveu com grande talento a comunicação na televisão e era muito admirado pelas famílias brasileiras. Meus sentimentos aos familiares, colegas de profissão e fãs."

Gugu Liberato teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.