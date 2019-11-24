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Força, João Augusto!

Filho de Gugu desabafa após morte trágica: 'Família unida'

'Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador', desabafou o filho mais velho do Gugu Liberato, João Augusto; apresentador morreu de forma trágica após queda em mansão nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 08:59

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 08:59

O apresentador Gugu Liberato e o filho mais velho dele, João Augusto Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @joaoaugustoliberato
O filho mais velho de Gugu Liberato prestou uma homenagem ao apresentador neste sábado, 23, em seu Instagram. João Augusto Liberato publicou em sua rede social uma série de fotos com o pai e escreveu uma declaração.
"Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente", disse o jovem de 18 anos de idade.
Sofia Liberato, de 15 anos, também usou a rede social para falar sobre a morte do pai. Em um post na seção stories do Instagram, ela afirmou que está muito triste, agradeceu o carinho e alertou sobre perfis fakes.

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Mais tarde, ela publicou fotos com o apresentador e uma mensagem falando sobre o luto.
Marina Liberato, que é irmã gêmea de Sofia, escreveu uma mensagem em tom de agradecimento.

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