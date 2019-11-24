Filho de Gugu desabafa após morte trágica: 'Família unida'

O filho mais velho de Gugu Liberato prestou uma homenagem ao apresentador neste sábado, 23, em seu Instagram. João Augusto Liberato publicou em sua rede social uma série de fotos com o pai e escreveu uma declaração.
"Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente", disse o jovem de 18 anos de idade.
Sofia Liberato, de 15 anos, também usou a rede social para falar sobre a morte do pai. Em um post na seção stories do Instagram, ela afirmou que está muito triste, agradeceu o carinho e alertou sobre perfis fakes.
Mais tarde, ela publicou fotos com o apresentador e uma mensagem falando sobre o luto.
Marina Liberato, que é irmã gêmea de Sofia, escreveu uma mensagem em tom de agradecimento.