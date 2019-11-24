Gugu Liberato chegou ao hospital ainda respirando, diz médico

O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, ainda estava respirando quando chegou ao Orlando Health, hospital norte-americano em que foi atendido, segundo informações do neurocirurgião Guilherme Lepski. O comunicador sofreu uma queda de cerca de quatro metros e acabou atingindo a cabeça durante a tragédia, que aconteceu em sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos.
Ao Jornal Nacional deste sábado (23), o médico disse que Gugu chegou ao local "com alguma atividade respiratória" e ainda completou: "Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente, e as provas subsequentes detectaram isso". Por isso o apresentador acabou não sobrevivendo.
O médico foi chamado para ir aos Estados Unidos pela família de Gugu. O diagnóstico foi feito até com a presença da mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato e da viúva, Rose Miriam Di Matteo.