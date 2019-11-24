Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não resistiu ao trauma

Gugu Liberato chegou ao hospital ainda respirando, diz médico

Apresentador Gugu Liberato chegou ao hospital norte-americano Orlando Health ainda respirando, mas pelo trauma que sofreu durante a queda não sobreviveu e a morte cerebral foi confirmada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 12:03

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 12:03

  Crédito: Reprodução/Instagram @andregtm
O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, ainda estava respirando quando chegou ao Orlando Health, hospital norte-americano em que foi atendido, segundo informações do neurocirurgião Guilherme Lepski. O comunicador sofreu uma queda de cerca de quatro metros e acabou atingindo a cabeça durante a tragédia, que aconteceu em sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos. 
Ao Jornal Nacional deste sábado (23), o médico disse que Gugu chegou ao local "com alguma atividade respiratória" e ainda completou: "Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente, e as provas subsequentes detectaram isso". Por isso o apresentador acabou não sobrevivendo. 

Veja Também

Vídeo: Wanessa Camargo surge em praia paradisíaca em "Cuida de Mim"

"Toda vez que canto o Brasil ganha", diz Anitta após Flamengo vencer

Filho de Gugu desabafa após morte trágica: "Família unida"

O médico foi chamado para ir aos Estados Unidos pela família de Gugu. O diagnóstico foi feito até com a presença da mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato e da viúva, Rose Miriam Di Matteo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados