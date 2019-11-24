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Vídeo: Wanessa Camargo surge em praia paradisíaca em 'Cuida de Mim'

Esposa do empresário capixaba Marcus Buaiz, Wanessa Camargo gravou clipe 'good vibe' na praia de Maresias, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 10:33

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 10:33

A cantora Wanessa Camargo em cena do clipe "Cuida de Mim", em praia de Maresias, São Paulo Crédito: Alexandre Pio
Após Vou Lembrar, em que Wanessa Camargo se transformou em uma boneca e acompanhou as evoluções de uma menina, e Por Favor, quando a cantora deixou de lado as grandes produções e apostou na simplicidade para expressar um sentimento que muitos não esperavam: falar sobre a polêmica separação dos pais. Agora, a cantora traz em seu novo clipe, gravado em uma praia paradisíaca, outro título sugestivo, Cuida de Mim.
A música, que foi composta por Zezé Di Camargo, Wanessa e Liah Soares, traz versão em clipe e apresenta um casal em uma praia de Maresias, em São Paulo. Sabe aquele amor que deu certo, aquele amor que você entrega seu coração de olhos fechados e se sente realizado e amado? É sobre isso que quero contar nessa nova música, afirma Wanessa, via sua assessoria de imprensa, à reportagem.
> Na Disney, Wanessa Camargo abre o jogo sobre depressão e fala de cura
A direção de Cuida de Mim é assinada por Victor Hugo Santana.

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> Vídeo: Wanessa Camargo fala de carreira e relação com Zezé e Graciele

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