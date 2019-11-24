Vídeo: Wanessa Camargo surge em praia paradisíaca em 'Cuida de Mim'

Após Vou Lembrar, em que Wanessa Camargo se transformou em uma boneca e acompanhou as evoluções de uma menina, e Por Favor, quando a cantora deixou de lado as grandes produções e apostou na simplicidade para expressar um sentimento que muitos não esperavam: falar sobre a polêmica separação dos pais. Agora, a cantora traz em seu novo clipe, gravado em uma praia paradisíaca, outro título sugestivo, Cuida de Mim.
A música, que foi composta por Zezé Di Camargo, Wanessa e Liah Soares, traz versão em clipe e apresenta um casal em uma praia de Maresias, em São Paulo. Sabe aquele amor que deu certo, aquele amor que você entrega seu coração de olhos fechados e se sente realizado e amado? É sobre isso que quero contar nessa nova música, afirma Wanessa, via sua assessoria de imprensa, à reportagem.
A direção de Cuida de Mim é assinada por Victor Hugo Santana.
A canção integra a série de singles do novo trabalho da artista.