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Corpo de Gugu Liberato deixa hospital após retirada de órgãos

Ainda não há informações sobre quando corpo será liberado pela funerária, sobre o translado e velório do apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 22:25

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 22:25

Gugu Liberato na coletiva da 4ª temporada do Power Couple Brasil Crédito: Antonio Chahestian/Record TV
SÃO PAULO, SP - O corpo de Gugu Liberato deixou o hospital Orlando Health  Medical Center, nos EUA. A informação foi confirmada pelo irmão Amandio Liberato e pela assessoria do apresentador. A cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada esta noite e madrugada (sábado para domingo) e durou mais de seis horas. 
O comunicado reforça que os órgãos são única e exclusivamente doados e que esse era um desejo de Gugu. Familiares perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse na fila para transplante, porém foram informados que não seria possível por questões da distância e tempo de conservação dos órgãos doados. 

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Terminada a cirurgia de retirada dos órgãos, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) onde, por lei, são encaminhados todos os corpos de falecidos de morte não natural.
Nesse local um médico legista fará o exame necessário. Nossa expectativa é que esse exame deve ser feito amanhã (segunda-feira). Somente depois disso será liberado para a retirada pela agência funerária, possivelmente no período da tarde. 
Ainda não temos mais informações sobre os próximos passos: dia e horário da liberação do corpo na funerária, translado para o Brasil, velório e sepultamento.

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