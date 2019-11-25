Corpo de Gugu Liberato deixa hospital após retirada de órgãos

Gugu Liberato na coletiva da 4ª temporada do Power Couple Brasil Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

SÃO PAULO, SP - O corpo de Gugu Liberato deixou o hospital Orlando Health Medical Center, nos EUA. A informação foi confirmada pelo irmão Amandio Liberato e pela assessoria do apresentador. A cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada esta noite e madrugada (sábado para domingo) e durou mais de seis horas.

O comunicado reforça que os órgãos são única e exclusivamente doados e que esse era um desejo de Gugu. Familiares perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse na fila para transplante, porém foram informados que não seria possível por questões da distância e tempo de conservação dos órgãos doados.

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Terminada a cirurgia de retirada dos órgãos, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) onde, por lei, são encaminhados todos os corpos de falecidos de morte não natural.

Nesse local um médico legista fará o exame necessário. Nossa expectativa é que esse exame deve ser feito amanhã (segunda-feira). Somente depois disso será liberado para a retirada pela agência funerária, possivelmente no período da tarde.