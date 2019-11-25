Uma Ferrari por mês!

Colunista vaza salário milionário de Gloria Pires e famosos da Globo

Segundo Fábia Oliveira, de O Dia, a veterana e respeitada atriz ganha R$ 1,2 milhão. Saiba como funcionam os pagamentos e quanto recebem outros contratados da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 10:31

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 10:31

  Crédito: Globo/ Ellen Soares
Gloria Pires é uma das atrizes com mais tempo de casa na Globo. O que ninguém sabia até agora era quanto a veterana e respeitada artista tirava por mês. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela ganha R$ 1,2 milhão, maior salário que a emissora paga atualmente. 
Segundo Fábia, esse valor já é integral. Ou seja, não há mais bonificações. Isso porque alguns outros contratados da global, além do salário, ganham outras "regalias". A mais famosa é chamada de luva, que equivale ao mesmo valor de salário do ator e é ofertada sempre no início das novelas e ao final.  Além dela, alguns contratados também recebem por produtividade e outros tipos de bônus.

Depois de Gloria, segundo Fábia Oliveira, a dupla Tony Ramos e Antonio Fagundes tem o segundo maior salário, com seus R$ 400 mil mensais cada, somados a luva, produtividade e bonificação. Fernanda Montenegro recebe um fixo de R$ 300 mil mais as mesmas regalias de Tony e Fagundes. 
Marina Ruy Barbosa, de acordo com a colunista, leva R$ 70 mil por mês e nesse valor já estão subentendidas as regalias. Bruno Gagliasso, segundo Fábia Oliveira, embolsava R$ 250 mil de salário e Rafael Cardoso, R$ 130 mil - ambos com luva. 
Vale lembrar que são poucos atores que continuam com contratos longos na Globo.  A emissora vem optando por fazer as contratações por obra: ou seja, só ganha se estiver no ar.

