Colunista vaza salário milionário de Gloria Pires e famosos da Globo

Gloria Pires é uma das atrizes com mais tempo de casa na Globo. O que ninguém sabia até agora era quanto a veterana e respeitada artista tirava por mês. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela ganha R$ 1,2 milhão, maior salário que a emissora paga atualmente.
Segundo Fábia, esse valor já é integral. Ou seja, não há mais bonificações. Isso porque alguns outros contratados da global, além do salário, ganham outras "regalias". A mais famosa é chamada de luva, que equivale ao mesmo valor de salário do ator e é ofertada sempre no início das novelas e ao final. Além dela, alguns contratados também recebem por produtividade e outros tipos de bônus.
Depois de Gloria, segundo Fábia Oliveira, a dupla Tony Ramos e Antonio Fagundes tem o segundo maior salário, com seus R$ 400 mil mensais cada, somados a luva, produtividade e bonificação. Fernanda Montenegro recebe um fixo de R$ 300 mil mais as mesmas regalias de Tony e Fagundes.
Marina Ruy Barbosa, de acordo com a colunista, leva R$ 70 mil por mês e nesse valor já estão subentendidas as regalias. Bruno Gagliasso, segundo Fábia Oliveira, embolsava R$ 250 mil de salário e Rafael Cardoso, R$ 130 mil - ambos com luva.
Vale lembrar que são poucos atores que continuam com contratos longos na Globo. A emissora vem optando por fazer as contratações por obra: ou seja, só ganha se estiver no ar.