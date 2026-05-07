Que tal um banho de floresta para a sua saúde?

Durante a pandemia de Covid-19, cientistas italianos documentaram e publicaram um achado interessante: em áreas mais arborizadas das cidades, o número e gravidade dos casos causados pelo coronavírus eram menores que aqueles descobertos em áreas menos arborizadas, mesmo corrigindo pela densidade populacional.





Na verdade, há um número razoável de cientistas que tem desenvolvido pesquisas investigando se o tempo maior gasto em florestas e na natureza pode proteger contra infecções como pneumonias e Covid-19 e, até, de outras doenças como asma, enfisema, bronquite e mesmo de câncer.





“Tocar a grama” é um mantra que tem sido usado com intuito de frear com o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e voltar a se reconectar à natureza. Os antigos celtas prescreviam tempo próximo a certas plantas para aliviar doenças específicas. No Japão, existe há muitas décadas uma prática conhecida como Shinrin-yoku ou banho de floresta.