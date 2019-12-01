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"Parando no auge"

Marília Mendonça chora em despedida dos palcos para pausa na carreira

Grávida de oito meses, cantora protagonizou uma despedida emocionante em um show na última noite no Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 15:37

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 15:37

Marília Mendonça chorou ao dar tchau aos palcos Crédito: Divulgação
Marília Mendonça, 24, protagonizou uma despedida emocionante em um show na virada deste sábado (30) para domingo (1º), em Caxias do Sul (RS). Grávida de oito meses, a cantora anunciou que aquela seria sua última apresentação por um bom tempo, para que pudesse se preparar para a chegada do bebê e, depois, se dedicar a ele.
Sem definir o tempo que ficará longe dos palcos, o anúncio acontece depois de meses de flerte com uma pausa. Em diversas ocasiões, Marília já havia comentado que eventualmente precisaria deixar a música em segundo plano, para poder se dedicar a seu primeiro filho, Léo.
A despedida ao vivo veio acompanhada de uma mensagem emocionante publicada nas redes sociais. Ao lado de uma foto sua chorando no show, escreveu um grande texto em que lamenta ter que parar "no meu auge".

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"Quando eu tinha 12 anos, tive o meu coração partido pela primeira vez. Ali eu pensei que ia morrer. aconteceu de novo aos 14 e assim, sucessivamente. eu não sabia o que era amor e já tinha plena convicção, que se morresse, seria disso", escreveu ao som de "Pra Você Guardei o Amor", segundo ela própria.
"Quando comecei a subir nos palcos, há quatro anos, me senti novamente morrendo pelo amor que achei que conhecia. dessa vez era mais forte. a estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma família, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes, me deu um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer e hoje tá me matando de saudade sem eu nem ter a deixado ainda", prosseguiu.
"Só Deus sabe o quanto fui feita pra isso, pois nem eu mesma sei. Depois de achar que nada seria maior do que esse amor, me deparei com a notícia mais maluca da minha vida. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. Pensou que eu tava falando de sucesso, né? Acertou. Como eu não seria bem-sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada?"
"Enfim, com lágrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida pra esperar a minha vida. Obrigada a quem me entendeu, quem orou por mim, quem ficou ao meu lado, quem foi fiel nessa fase tão complicada. Até logo, pessoal. Eu amo vocês, amo os palcos, amo o Léo e já já to de volta pra morrer de amor por tudo isso junto e misturado", finalizou.
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ouvindo pra você guardei o amor escrevo esse relato que jamais imaginei escrever tão cedo. quando eu tinha 12 anos, tive o meu coração partido pela primeira vez. ali eu pensei que ia morrer. aconteceu de novo aos 14 e assim, sucessivamente. eu não sabia o que era amor e já tinha plena convicção, que se morresse, seria disso. quando comecei a subir nos palcos, a 4 anos atras, me senti novamente morrendo pelo amor que achei que conhecia. dessa vez era mais forte. a estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma familia, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes, me deu um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer e hoje tá me matando de saudade sem eu nem ter a deixado ainda. só Deus sabe o quanto fui feita pra isso, pois nem eu mesma sei. depois de achar que nada seria maior do que esse amor, me deparei com a notícia mais maluca da minha vida. nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente, o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. estou dando uma pausa no meu AUGE, literalmente. o auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. pensou que eu tava falando de SUCESSO, né? acertou. como eu não seria bem sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada? enfim, com lagrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida pra esperar a minha vida. obrigada a quem me entendeu, quem orou por mim, quem ficou ao meu lado, quem foi fiel nessa fase tão complicada. até logo, pessoal. eu amo vocês, amo os palcos, amo o léo e jaja to de volta pra morrer de amor por tudo isso junto e misturado.

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