Marília Mendonça chora em despedida dos palcos para pausa na carreira

Marília Mendonça chorou ao dar tchau aos palcos Crédito: Divulgação

Marília Mendonça, 24, protagonizou uma despedida emocionante em um show na virada deste sábado (30) para domingo (1º), em Caxias do Sul (RS). Grávida de oito meses, a cantora anunciou que aquela seria sua última apresentação por um bom tempo, para que pudesse se preparar para a chegada do bebê e, depois, se dedicar a ele.

Sem definir o tempo que ficará longe dos palcos, o anúncio acontece depois de meses de flerte com uma pausa. Em diversas ocasiões, Marília já havia comentado que eventualmente precisaria deixar a música em segundo plano, para poder se dedicar a seu primeiro filho, Léo.

A despedida ao vivo veio acompanhada de uma mensagem emocionante publicada nas redes sociais. Ao lado de uma foto sua chorando no show, escreveu um grande texto em que lamenta ter que parar "no meu auge".

"Quando eu tinha 12 anos, tive o meu coração partido pela primeira vez. Ali eu pensei que ia morrer. aconteceu de novo aos 14 e assim, sucessivamente. eu não sabia o que era amor e já tinha plena convicção, que se morresse, seria disso", escreveu ao som de "Pra Você Guardei o Amor", segundo ela própria.

"Quando comecei a subir nos palcos, há quatro anos, me senti novamente morrendo pelo amor que achei que conhecia. dessa vez era mais forte. a estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma família, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes, me deu um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer e hoje tá me matando de saudade sem eu nem ter a deixado ainda", prosseguiu.

"Só Deus sabe o quanto fui feita pra isso, pois nem eu mesma sei. Depois de achar que nada seria maior do que esse amor, me deparei com a notícia mais maluca da minha vida. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. Pensou que eu tava falando de sucesso, né? Acertou. Como eu não seria bem-sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada?"