Problema na voz

Cantor Shawn Mendes cancela segundo show em SP por orientação médica

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 20:55

O cantor Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes
O cantor Shawn Mendes teve de adiar a segunda apresentação que faria em São Paulo neste sábado (30). De acordo com nota da organização, o canadense tem ordens médicas para repouso total de suas cordas vocais. Informações sobre reembolso devem ser postadas em breve no site da Livepass.
O canadense fez show nesta sexta (29) no Allianz Parque (zona oeste) e ainda passa pelo Rio em 3 de dezembro, na Jeunesse Arena (Rio) -por ora o evento está mantido.
Shawn passou pelo país recentemente quando subiu ao palco do Rock in Rio 2017 e do festival VillaMix Goiânia em 2018.
Na carreira, o jovem de 20 anos já coleciona alguns hits, como ?In My Blood? e ?There?s Nothing Holdin? Me Back?, e números expressivos: em seu canal de YouTube, já são quase 6 bilhões de visualizações.
O artista pop está em sua terceira turnê mundial e, na América Latina, ainda se apresenta no México e na Argentina, antes de vir ao Brasil. Depois, segue para Chile e Peru.

