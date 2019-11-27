Shawn Mendes chega ao Brasil para shows e tira fotos com fãs

O cantor Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes

O cantor Shawn Mendes desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 27, onde irá realizar dois shows nos próximos dias 29 e 30. A chegada do artista movimentou as redes sociais com a hashtag #WelcometoBrazilShawn.

As apresentações do artista no Brasil ocorrerão no Allianz Parque, na capital paulista, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. Depois, o cantor passará pela Argentina, Chile, Peru e México.

A viagem faz parte de uma turnê após o lançamento do álbum Shawn Mendes, no ano passado. Iniciada em março de 2019, na Europa, a previsão é que os shows se encerrem no dia 21 de dezembro, no México.

Shawn com fãs hoje em São Paulo pic.twitter.com/LxTnGCyber — Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) November 27, 2019

Recentemente, o cantor ganhou um American Music Award de melhor colaboração do ano pela música Señorita, com a cantora Camilla Cabello. O cantor fez um post em seu Instagram agradecendo pelo prêmio e elogiando a artista.

Shows de Shawn Mendes no Brasil