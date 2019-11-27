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Shawn Mendes chega ao Brasil para shows e tira fotos com fãs

Cantor irá realizar apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta semana e na próxima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:17

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:17

O cantor Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes
O cantor Shawn Mendes desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 27, onde irá realizar dois shows nos próximos dias 29 e 30. A chegada do artista movimentou as redes sociais com a hashtag #WelcometoBrazilShawn.
As apresentações do artista no Brasil ocorrerão no Allianz Parque, na capital paulista, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. Depois, o cantor passará pela Argentina, Chile, Peru e México.
A viagem faz parte de uma turnê após o lançamento do álbum Shawn Mendes, no ano passado. Iniciada em março de 2019, na Europa, a previsão é que os shows se encerrem no dia 21 de dezembro, no México.
Recentemente, o cantor ganhou um American Music Award de melhor colaboração do ano pela música Señorita, com a cantora Camilla Cabello. O cantor fez um post em seu Instagram agradecendo pelo prêmio e elogiando a artista.

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Shows de Shawn Mendes no Brasil

  • São Paulo:
  • 29/11 - Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 - Perdizes); abertura dos portões às 17h45 e início às 19h45
  • 30/11 - Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 - Perdizes); abertura dos portões às 16h30 e início às 19h15
  • Os dois shows ainda têm ingressos disponíveis para compra no site da LivePass.

  • Rio de Janeiro:
  • 03/12 - Jeunesse Arena (Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401); abertura dos portões às 18h30 e início às 19h45
  • O show já está com ingressos esgotados.

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