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INTERAÇÃO

Shawn Mendes faz tatuagem de borboleta desenhada por fã

Garota fez edição da imagem no photoshop e cantor se apaixonou

Publicado em 

23 jul 2019 às 15:56

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 15:56

O cantor Shawn Mendes com a tatuagem de um desenho feito por uma fã Crédito: Instagram/@liviatsang
Atento a tudo que ocorre nas redes sociais, Shawn Mendes flagrou uma arte de uma tatuagem feita no Photoshop por uma fã. Ela fez o desenho de uma borboleta no braço em uma fotografia do cantor.
> Shawn Mendes diz não fumar maconha há meses e critica comentários
O que a garota não esperava é que o próprio Shawn Mendes comentasse a publicação na rede social. "Espere, isso é incrível", comentou o cantor, que pediu a imagem por mensagem direta no Twitter. No domingo passado, dia 21, Shawn postou nas redes sociais o processo de feitura da tatuagem baseada no desenho, para a surpresa dos seus seguidores.
> Miley Cyrus e Shawn Mendes preparam novo single juntos, afirma site

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