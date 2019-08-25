Shawn Mendes se desculpa por comentários racistas feitos no passado

Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes

Shawn Mendes, 21, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para pedir desculpas por comentários que fez no passado, que, nas palavras dele, são "racistas e insensíveis".

"Eu postei alguns comentários racistas insensíveis nas mídias sociais quando eu era mais jovem, e eu sinto muito", escreveu ele em seus stories no Instagram. "Peço desculpas pelo que foi dito e entendo como essas publicações eram ofensivas. Não há lugar para comentários como esses e essas palavras não representam quem eu sou. Eu defendo a inclusão completa, igualdade e amor".

Apesar de pedir desculpas, o cantor disse em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs que nem tudo o que ele publicava em suas redes sociais quando novo era de sua autoria.

"Eu só acho que muitas coisas precisam ser seguidas em frente", disse. "Eu tive amigos quando eu tinha 14 anos que pegavam meu celular e gostavam de postar coisas deles, porque eles achavam engraçado o fato de eu ter, tipo, 2 mil seguidores [...] E na época, eu simplesmente não pensava nisso. Eu não tinha ideia de que teria 50 milhões de seguidores, o que não melhora em nada".