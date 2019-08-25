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POLÊMICA

Shawn Mendes se desculpa por comentários racistas feitos no passado

Cantor pediu perdão por ter espalhado mensagens 'racistas e insensíveis' quando era adolescente

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 15:04
Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes
Shawn Mendes, 21, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para pedir desculpas por comentários que fez no passado, que, nas palavras dele, são "racistas e insensíveis".
> Shawn Mendes diz não fumar maconha há meses e critica comentários
"Eu postei alguns comentários racistas insensíveis nas mídias sociais quando eu era mais jovem, e eu sinto muito", escreveu ele em seus stories no Instagram. "Peço desculpas pelo que foi dito e entendo como essas publicações eram ofensivas. Não há lugar para comentários como esses e essas palavras não representam quem eu sou. Eu defendo a inclusão completa, igualdade e amor".
Apesar de pedir desculpas, o cantor disse em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs que nem tudo o que ele publicava em suas redes sociais quando novo era de sua autoria.
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"Eu só acho que muitas coisas precisam ser seguidas em frente", disse. "Eu tive amigos quando eu tinha 14 anos que pegavam meu celular e gostavam de postar coisas deles, porque eles achavam engraçado o fato de eu ter, tipo, 2 mil seguidores [...] E na época, eu simplesmente não pensava nisso. Eu não tinha ideia de que teria 50 milhões de seguidores, o que não melhora em nada".
"Mas sim, totalmente, peço desculpas por qualquer coisa insensível que eu disse no passado. Mas com isso dito, acho que essa não é minha personalidade", finalizou.

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