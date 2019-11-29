Tiago Iorc surge sem camisa exibindo corpão e fãs vão à loucura

Tiago Iorc surpreendeu completamente os seguidores nesta quinta (28) ao completar 34 anos de idade. Para celebrar a data, o bonitão decidiu surgir sem camisa e exibindo um corpão definido na web, próximo a uma cachoeira.
"Muito obrigado por todas as mensagens de carinho pelo meu aniversário. O propósito é amor! Só amor! Amo vocês!", legendou ele a foto, antes de receber centenas de milhares de elogios.
"Valha-me Deus", disse uma fã, claramente impactada pelo clique sensual. Outro seguidor disse: "Multado por excesso de beleza". Outra internauta ainda questionou: "Tu quer me acabar, né?".