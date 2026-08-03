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Investigação

Homem é encontrado morto com marcas de cortes em Jerônimo Monteiro

Segundo a Polícia Militar, vítima havia se envolvido em uma agressão dois dias antes; duas mulheres foram levadas à delegacia, mas negaram participação no homicídio

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 ago 2026 às 11:59
Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim
Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim Mariana Couto

Um homem de 49 anos, identificado como Erieldon dos Santos França, foi encontrado morto, com marcas de lesões provocadas por objeto cortante, às margens da Rodovia ES 482, na localidade de Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Duas mulheres foram levadas à delegacia por suspeita de envolvimento no caso, mas acabaram liberadas.


De acordo com a Polícia Militar, um morador encontrou o corpo em uma área de mata nos fundos de um imóvel e acionou a polícia.


Um familiar da vítima contou aos militares que, na tarde de sexta-feira (31), Erieldon havia se envolvido em uma briga em frente à casa das duas mulheres, que teriam atingido a cabeça dele com tijolos. Mais tarde, o parente recebeu a informação de que uma das suspeitas também teria golpeado a vítima com uma faca.


Os policiais verificaram que a casa das suspeitas fica a aproximadamente 100 metros do local onde o corpo foi encontrado. Antes da chegada da perícia, houve aglomeração de moradores, incluindo a presença das duas mulheres, que foram encaminhadas à Delegacia Regional de Alegre.


Segundo a Polícia Militar, elas confirmaram que agrediram a vítima, mas negaram terem cometido o homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou que as duas foram conduzidas à delegacia, prestaram esclarecimentos e foram liberadas após o registro da ocorrência.

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