Homem agride esposa, resiste à prisão e morre após passar mal em Jerônimo Monteiro
Um homem de 49 anos morreu após passar mal durante atendimento médico depois de se envolver em uma ocorrência com feridos por faca em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, Eduardo Costa Oliveira, de 49 anos, teria agredido duas pessoas, uma delas sua esposa, e precisou ser imobilizado porque estaria dificultando o atendimento das vítimas.
De acordo com a polícia, equipes foram acionadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192), que prestava socorro a pessoas feridas no local. Os militares encontraram Eduardo em posse de uma faca e impedindo o atendimento à esposa, uma mulher de 34 anos. Um homem de 30 anos também ficou ferido na cabeça. Com ajuda de populares, ele foi imobilizado e levado ao hospital, mas passou mal durante o atendimento e morreu, apesar das tentativas de reanimação.
Durante a intervenção, policiais sofreram lesões e tiveram contato com sangue dos envolvidos. Posteriormente, foram informados de que uma das vítimas é soropositiva, motivo pelo qual foi iniciado o protocolo de prevenção a contágio (PEP). Uma conselheira tutelar esteve no local e retirou as crianças que estavam na residência. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim, da Polícia Científica.