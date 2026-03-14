Homem agride esposa, resiste à prisão e morre após passar mal em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um homem de 49 anos morreu após passar mal durante atendimento médico depois de se envolver em uma ocorrência com feridos por faca em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, Eduardo Costa Oliveira, de 49 anos, teria agredido duas pessoas, uma delas sua esposa, e precisou ser imobilizado porque estaria dificultando o atendimento das vítimas.

De acordo com a polícia, equipes foram acionadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192), que prestava socorro a pessoas feridas no local. Os militares encontraram Eduardo em posse de uma faca e impedindo o atendimento à esposa, uma mulher de 34 anos. Um homem de 30 anos também ficou ferido na cabeça. Com ajuda de populares, ele foi imobilizado e levado ao hospital, mas passou mal durante o atendimento e morreu, apesar das tentativas de reanimação.