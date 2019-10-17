Campeã do último BBB tem processo por intolerância religiosa arquivado

A ex-BBB Paula von Sperling, campeã do BBB19 Crédito: Instagran/@PaulaSperlingreal

A vencedora do BBB19, Paula von Sperling, 28, teve o processo contra intolerância religiosa arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). A mineira de Lagoa Santa, que foi indiciada por conta de comentários feitos a respeito de Rodrigo França, 41, enquanto estava no confinamento, comemorou a decisão.

"Eu nunca havia me pronunciado acerca de tal assunto por aqui, mas hoje, para encerrar de vez este ciclo de muito aprendizado, venho contar a vocês que o único inquérito instaurado referente a minha participação no programa foi arquivado", postou no stories de seu Instagram na última quarta-feira (16).

A loira comentou ainda que muitos haters perseguiram a família dela por conta disso e destacou que nunca teve a intenção de ofender religião alguma ou qualquer integrante do reality show. Ela aproveitou também para esclarecer que, ao contrário do que foi dito por alguns, nunca foi processada por injúria racial. "Confesso ter aprendido muito, inclusive durante o programa, sobre os costumes sociais e sua forma de colocação perpetuados e inadequados a evolução da nossa sociedade", escreveu.