Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu em nada

Campeã do último BBB tem processo por intolerância religiosa arquivado

Paula von Sperling foi indiciada por comentários feitos a respeito de Rodrigo França

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 19:51
A ex-BBB Paula von Sperling, campeã do BBB19 Crédito: Instagran/@PaulaSperlingreal
A vencedora do BBB19, Paula von Sperling, 28, teve o processo contra intolerância religiosa arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). A mineira de Lagoa Santa, que foi indiciada por conta de comentários feitos a respeito de Rodrigo França, 41, enquanto estava no confinamento, comemorou a decisão.
 "Eu nunca havia me pronunciado acerca de tal assunto por aqui, mas hoje, para encerrar de vez este ciclo de muito aprendizado, venho contar a vocês que o único inquérito instaurado referente a minha participação no programa foi arquivado", postou no stories de seu Instagram na última quarta-feira (16).

Veja Também

Ex-BBB sensualiza com corpão sarado em ensaio picante nos EUA

Ex-BBB Dicésar é condenado em processo aberto por ele mesmo

Ex-BBB bonitão surge irreconhecível no Rock in Rio: "Enrolado"

A loira comentou ainda que muitos haters perseguiram a família dela por conta disso e destacou que nunca teve a intenção de ofender religião alguma ou qualquer integrante do reality show. Ela aproveitou também para esclarecer que, ao contrário do que foi dito por alguns, nunca foi processada por injúria racial. "Confesso ter aprendido muito, inclusive durante o programa, sobre os costumes sociais e sua forma de colocação perpetuados e inadequados a evolução da nossa sociedade", escreveu.
Durante sua passagem pelo BBB, enquanto conversava com os colegas Hariany, 22, e Diego, 30, Paula afirmou ter medo de França por ele ter contato com esse "negócio de Oxum", em alusão à religião do colega. A bacharel em Direito ainda completou o comentário dizendo: "nosso Deus é mais forte".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados