Ex-BBB bonitão surge irreconhecível no Rock in Rio: "Enrolado"

O ex-BBB Diego Alemão surgiu irreconhecível no Rock in Rio 2019 ! O bonitão , que venceu a edição do "Big Brother Brasil 7", na Globo, deixou o cabelo crescer e adotou um visual à la Thor . Ao Uol, ele disse que soube administrar bem seu prêmio milionário.

"Não sou de jogar dinheiro. Fiz as contas e estou indo bem. Não tenho nenhum problema grave. Não perdi, ganhei. Balanço é positivo depois de todos esses anos. Tenho custo elevado, porque tenho uma assistência técnica, que acredito que é a maior do ABCD [Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, em São Paulo]. Consertamos eletroeletrônicos", explicou ele, sobre investimentos que fez com o prêmio do reality da Globo.