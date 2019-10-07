20 quilos mais gorda, Cleo Pires desabafa sobre compulsão: "Bulimia"

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Cleo Pires foi ao "Fantástico", da Globo, para falar sobre a onda de críticas que vem recebendo há meses em torno de sua aparência. A bonita admite que engordou 20 quilos e desabafa: "Não é normal você ser pressionada, julgada dessa forma por causa da sua aparência, por causa de estética. Para mim, é pressão estética. Você é julgada de forma agressiva pela aparência física. Estava recebendo mensagens muito sacanas. A única coisa que eu fiz foi o nariz e falei abertamente. O preenchimento eu fiz na olheira há anos".

A filha de Gloria Pires e Fabio Jr se diz vítima de body shaming: "É óbvio, minha cara está muito inchada, minha cara estava diferente. Eu achava que eram 10 quilos, mas eram 20 quilos a mais. É óbvio que vai mudar. E o qual o problema?".

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo