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20 quilos mais gorda, Cleo Pires desabafa sobre compulsão: "Bulimia"

Filha de Gloria Pires e Fábio Jr. desabafou sobre atual forma física, admitiu estar mais gorda e abriu o jogo sobre tratamentos à base de remédios e onda de críticas na web

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 08:23
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Cleo Pires foi ao "Fantástico", da Globo, para falar sobre a onda de críticas que vem recebendo há meses em torno de sua aparência. A bonita admite que engordou 20 quilos e desabafa: "Não é normal você ser pressionada, julgada dessa forma por causa da sua aparência, por causa de estética. Para mim, é pressão estética. Você é julgada de forma agressiva pela aparência física. Estava recebendo mensagens muito sacanas. A única coisa que eu fiz foi o nariz e falei abertamente. O preenchimento eu fiz na olheira há anos". 

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A filha de Gloria Pires e Fabio Jr se diz vítima de body shaming: "É óbvio, minha cara está muito inchada, minha cara estava diferente. Eu achava que eram 10 quilos, mas eram 20 quilos a mais. É óbvio que vai mudar. E o qual o problema?".
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
"Já tomei remédios que não me fizeram bem. Desencadearam depressão, desencadearam paranoia...", afirmou ela, contando que, quando mais nova, já enfrentou outro distúrbio alimentar. "Tive bulimia uma época em que morava fora, mas passou", completou ela, ao confidenciar que já usou e tentou tratamentos com inibidores de apetite. 

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